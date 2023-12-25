Ночные взрывы в Одесской области прокомментировали в Воздушных силах

В ночь на 25 декабря противник атаковал Украину, в том числе Одесскую область, 31 ударным БпЛА типа «Shahed» из районов Чауда, Балаклава (Крым) и двумя авиационными ракетами.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

«В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 28 ударных БпЛА «Shahed-136/131» в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П, выпущенную из акватории Чёрного моря в направлении Черноморска Одесской области. Обе – уничтожены.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил также уничтожены два вражеских самолёта: один Су-34 – на Донетчине и один Су-30СМ – над акваторией Чёрного моря.

По информации в Facebook Оперативного командования «Юг», в небе над Одесской областью было уничтожено 17 вражеских дронов, которые «заходили на удар по разным направлениям, пытаясь истощить нашу противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов».

«В приоритете врага остаётся припортовая инфраструктура и другие важные для существования региона объекты. Обломками сбитого БпЛА вызвано повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками во время сбития повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что вечером 22 декабря силы ПВО уничтожили все 7 ударных беспилотников, которыми оккупанты атаковали Одесскую область.

Инфографика: ВС ВСУ

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