Во время вечерней атаки врага в Одесской области ПВО сбила все семь «шахедов»

Вечером 22 декабря украинские защитники уничтожили все семь российских дронов-камикадзе типа Shahed -136, которыми оккупанты атаковали Одесскую область.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

«Все семь вражеских целей сбиты силами противовоздушной обороны», – пишет военное ведомство.

В результате взрыва во время падения сбитого беспилотника ударная волна повредила остекление одного из учебных заведений в Одесском районе; люди не пострадали, — отметили военные.

«Коварный враг может применять повторные атаки… Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью», – подытожили в ОК «Юг».

Ведомство добавило фото обломков уничтоженного «шахеда» (россияне маркируют их как «Герань-2»).

Одесса News информировала, что ночью 22 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БпЛА типа Shahed-136/131, 24 из которых были уничтожены.

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