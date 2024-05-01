В ночь на 1 мая враг атаковал Одессу баллистическими ракетами

Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами в ночь на 1 мая.

В результате атаки погибли три человека, ещё трое ранены, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери», — говорится в сообщении.

«Утром на месте приступит к работе оперативный штаб районной администрации. Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались «сакральные даты». Второй день он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья», — обратился к одесситам городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, вечером 29 апреля россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли пять человек. В тяжёлом состоянии находятся восемь человек, из них четверо – в крайне тяжёлом, в том числе 5-летняя девочка. Ей сделана операция на сердце. Среди раненых – президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. 30 апреля объявлено траурным днём в Одессе и Одесской области.

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