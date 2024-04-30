Жерара Депардье задержали за сексуальное насилие на съёмочной площадке

29 апреля звезду французского кино Жерара Депардье допросили и заключили под стражу после обвинений в сексуальном насилии, которое он совершил против двух женщин.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Le Parisien.

«Он касался их (женщин — ред.) на двух съёмках: в 2014 году во время съёмки фильма «Фокусник и сиамские близнецы» Жан-Пьера Мокки и в 2021 году на съёмках фильма «Зелёные ставни» Жана Беккера», — утверждается в сообщении.

Во время работы над этим фильмом Депардье схватил одну из художниц-декораторов съёмочной группы за ноги и зажал её, говорится в публикации. Декоратор описала эту ситуацию как обездвижившую её психически и физически, после которой она до сих пор переживает посттравматический синдром.

В октябре прошлого года Депардье написал ей открытое письмо в Le Figaro, в котором излагал свою правду и отрицал обвинения.

Ещё две женщины обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии во время работы в ленте «Красные вороны», в том числе одна из них подала на него жалобу за сексуальные домогательства и сексистские оскорбления. В феврале прошлого года было начато предварительное расследование, которое передали в 3-й округ судебной полиции Парижа.

Эти жалобы дополняют иные судебные тяжбы. Звезда находится под следствием с декабря 2020 года за изнасилование и сексуальное насилие в отношении актрисы Шарлотты Арнольд, которая сообщила о двух изнасилованиях в парижском доме актёра в августе 2018 года. Кроме того, расследование было начато по жалобе бывшей ассистентки на съёмочной площадке, обвинившей его в сексуальном насилии в 2014 году. Есть ещё жалоба на сексуальное насилие, поданная актрисой Элен Даррас, по поводу событий 2007 года. Она была закрыта в связи с истечением срока давности.

Одесса News информировала, что в мае 2023 года присяжные федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке (США) признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о сексуальном насилии в отношении журналистки Elle, телеведущей и писательницы Джин Кэрролл почти 30 лет назад.

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