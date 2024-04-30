Одесский музей западного и восточного искусства представил новую фотовыставку

До 28 мая Одесский музей западного и восточного искусства представляет персональную выставку одесского фотографа Сергея Полякова «Вне времени».

Проект реализуется в сотрудничестве с Музеем современного искусства Одессы.

Пустынные просторы, заброшенные объекты, мрачные люди неизменно попадают в кадр этого автора. На вернисаже завязалась дискуссия между организаторами, автором и некоторыми зрителями, заявившими, что устали от негатива и пессимизма на выставках современного искусства. Однако всех примирил искусствовед Михаил Рашковецкий, объявивший Сергея Полякова «выдающимся художником».

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