28 сентября — Чемпионат Одессы по юмору

28 сентября с 19:00 до 21:00 состоится игра городского юмористического проекта «Чемпионат Одессы по юмору», в которой команды разыграют Осенний кубок.
Чемпионат пройдёт на площадке Летнего театра Горсада.
В игре примут участие лучшие студенческие и школьные команды Одессы.
Команды-участники Кубка представят:
- Одесский национальный политехнический университет,
- Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова,
- Одесский национальный морской университет,
- Одесский национальный экономический университет,
- Национальный университет «Одесская юридическая академия»,
- Одесский технологический университет «ШАГ»,
- одесские школы №№1 и 118.
Всего планируется участие 11 коллективов. Каждая команда подготовит и представит конкурс «Визитная карточка». Жюри кубка выберет три лучших коллектива, которые и разыграют большой и малый кубки в импровизационном батле.
Члены жюри: участники телевизионных юмористических проектов «Лига смеха», «КВН Высшая лига», «Однажды в Одессе», «Краина У».