Мюзикл «По Дерибасовской» — творческий эксперимент Одесского театра Музкомедии

29 мая Одесский театр музыкальной комедии имени М.Водянова представляет смелый творческий эксперимент — «По Дерибасовской…» — мюзикл по размышлениями Михаила Жванецкого.

Жванецкий — это человек мира, и он — в нашем сердце! Его мысли, шутки заставляют посмотреть на мир, в котором мы живём, другими глазами, понять его, принять и жить с удовольствием!

Такого представления не делал ещё никто: 20 музыкальных номеров, прекрасные «виды» Одессы, единственная сюжетная линия, в которую соединены герои известных ранних рассказов нашего гениального земляка, — своеобразный гимн Одессе и Жванецкому, как одному из символов нашего города!

Это нужно видеть собственными глазами, чтобы, выходя из зрительного зала, сказать: «Это, таки да, — Одесса».

Мюзикл в 2 действиях.

Стоимость билетов от 50 до 300 гривен. Их таки можно купить здесь.

Приходите в субботу к 18:30.

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