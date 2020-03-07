Обхохочетесь: две пожилые дамы собираются замуж в Одессе 11 марта

«Жениха вызывали, девочки?», — так называется спектакль, который предлагают посмотреть одесситам и гостям города на сцене одесского Украинского театра.

Две одинокие пожилые женщины, сёстры: одна — бывшая актриса, другая — всю жизнь при ней. Чинят сломанные краны, вспоминают прошлое, живут в слишком просторной квартире, где когда-то было шумное театральное общежитие. Одни… И вдруг старшей (актрисе) приходит на ум гениальное решение!! — выдать младшую замуж. И в равномерной, с похожими тихими днями жизни что-то начинает происходить.

Жениха заказывают в брачном агентстве, но сначала приходит совсем не жених, а потом — сразу два жениха… Однако инициативу перехватывает другой претендент с явно запятнанной биографией. Но всех их опережает слесарь-сантехник, которого дамы принимают за истинного жениха. В результате — влюблены все! И весь процесс выяснения отношений сопровождается остроумными диалогами и комичными ситуациями. Оказывается, только сделай шаг, и всё будет возможно: мечты, которые кажутся нереальными, на самом-то деле вполне реальны.

В этом спектакле в воздухе всегда витает возможность. Казалось бы, протяни руку — и схватишь мечту за хвост, стащишь с небес на землю — вот тебе и реальность. И не так уж много для этого надо. Кульминация спектакля — в грядущее счастье поверили уже все: и зрители, и даже сами актёры. Казалось, ещё чуть-чуть — и всё образуется в этой бестолковой жизни… Но…

Цена билетов от 340 до 880 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и начало: 11 марта, среда, 19:00.

Место проведения: Украинский театр