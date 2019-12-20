Дом клоунов в Одессе обещает поднять новогоднее настроение

Одесский театр «Маски-шоу» приглашает для поднятия новогоднего настроения в свои стены на улице Ольгиевской, 23.

Опирающиеся на богатые классические традиции театра Дель Арте, театра абсурда, комиков «Великого немого», европейской клоунады, выступления одесского театра «Масок» — это фейерверк свежей неудержимой фантазии, воплощённый в форму пантомимы, хореографии, драмы, трюка, где каждый актёр развивает свой собственный уникальный образ.

Начало всех спектаклей в 19 часов.

Билеты можно купить здесь.