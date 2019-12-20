Президент провёл ротацию глав некоторых райгосадминистраций в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в отношении председателей районных государственных администраций в Одесской области.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте Главы государства.

В частности, Президент освободил Романа Кацмазу от должности председателя Балтской районной государственной администрации, Виктора Лобача — от должности председателя Ивановской районной государственной администрации, Виталия Лабуша — от должности председателя Любашевской районной государственной администрации и назначил его председателем Балтской районной государственной администрации, переназначил Наталью Тодорову на должность председателя Измаильской районной государственной администрации.