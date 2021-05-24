Президент уволил главу Лиманской райгосадминистрации

Распоряжением Президента Украины освобождён от обязанностей главы Лиманской районной государственной администрации Одесской области Василий Приймак.

Об увольнении свидетельствует размещённое на сайте Офиса Президента соответствующее распоряжение.

«Освободить ПРИЙМАКА Василия Михайловича от должности председателя Лиманской районной государственной администрации Одесской области в соответствии с частью второй статьи 8 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

Василий Приймак был назначен на эту должность 2 июня 2017 года распоряжением, подписанном Президентом Петром Порошенко «с испытательным сроком на один месяц».

Ранее, как сообщала Одесса News, в связи с изменением границ районов Одесской области, Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виталия Лабуша с должности председателя Балтской районной государственной администрации и назначил его председателем Березовской РГА.

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