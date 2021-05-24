Руководитель Госархивслужбы уточнил у Гриневецкого, что с главным областным архивом

В Одесскую область приезжал председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, в Одессе глава Госархивслужбы встретился с председателем Одесской областной государственной администрации Сергеем Гриневецким и директором Государственного архива области Петром Лукьянчуком.

Речь шла о судьбе областного архива, в котором насчитывается более 1 миллиона дел, находящихся в аварийном здании Бродской синагоги.

«Наша задача — сделать современный Государственный архив в Одесской области. У нас есть понимание в этом направлении и с городской властью, и с премьер-министром, которому я непосредственно докладывал по этому вопросу», — отметил Сергей Гриневецкий.

Участники рабочей встречи отметили, что в контексте проводимой территориально-административной реформы остро стоит дальнейшая качественная работа и районных архивных отделов. Поэтому на встрече обсуждалась целесообразность передачи помещений в районах для централизованного хранения архивных документов на местах.

Также Сергей Гриневецкий и Анатолий Хромов коснулись вопроса работы архивных учреждений в условиях карантина, разработки и внедрения программы создания страхового фонда документации (СФД) в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, ещё в 2016 году было подписано задание для получения градостроительных условий для строительства нового корпуса областного архива позади здания архива на Пироговской, 29.

В апреле 2018 года мэр Одессы Геннадий Труханов побывал в главном здании Государственного архива Одесской области по ул. Жуковского, где провёл рабочее совещание о возможности объединения городского и государственного архивов.

13 мая произошёл пожар на первом этаже 7-этажного здания Государственного архива в г.Одесса по ул. Пироговская, 29.

Фото и видео: ООГА

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий