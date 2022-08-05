Ограниченно годные к военной службе мужчины не могут выехать из Украины

Окончательное решение относительно возможности выезда снятых с воинского учёта мужчин будут принимать пограничники на основании документов человека в каждом конкретном случае.

Граждане Украины, ограниченно годные к военной службе в военное время, пересекать границу в период действия военного положения не могут, разъяснила 5 августа в Facebook пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В Госпогранслужбе уточнили, что из Украины разрешён выезд для мужчин, которые сняты с воинского учёта на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе со снятием с воинского учёта. Это же касается лиц, должным образом оформивших инвалидность.

«Мужчинам, которые имеют документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью «снят с воинского учёта», – данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность к военной службе в военное время по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.

Мужчинам рекомендовано в таких случаях обратиться в ТЦК и СП за уточнениями перед тем, как пытаться пересечь границу, — отмечают пограничники.

«Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов», – подытожили в ГПСУ.

Ранее в Госпогранслужбе уточняли, что мужчины призывного возраста, которые имеют двойное гражданство, могут выехать из Украины только после потери украинского гражданства.

По данным ГПСУ, за время действия военного положения при попытке незаконного пересечения границы задержано более 6,4 тыс. военнообязанных мужчин – граждан Украины.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговорённых условий.

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