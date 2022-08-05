Китайский лидер уклоняется от прямого телефонного общения с Зеленским

Министерство иностранных дел Китая уклонилось от прямого ответа на предложение Президента Украины Владимира Зеленского о прямых переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом 4 августа на брифинге заявила спикер китайского МИД Хуа Чуньинг, — пишет издание ГОРДОН. Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте ведомства.

МИД Китая в своём заявлении ограничился общими формулировками о тесных связях с Украиной.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин, говоря о предложении украинского лидера, не дала чёткий ответ, а сказала, что «Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса».

При этом во внешнеполитическом ведомстве проигнорировали прямой вопрос журналиста о том, будет ли Си Цзиньпин связываться с Зеленским.

Как сообщала Одесса News, Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Так, в Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки. 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины.

Зеленский говорил в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и «хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях».

4 августа Президент Украины в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил, что хотел бы провести прямые переговоры с Си Цзиньпином, однако запрос о таких переговорах пока остаётся без ответа. Зеленский считает, что Китай мог бы «политически и экономически» повлиять на Россию для прекращения войны.

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