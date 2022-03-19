Китай настаивает на необходимости учитывать «беспокойство РФ» в ситуации вокруг Украины

Китай не желает обострения боевых действий в Украине и выступает за мирный процесс, но настаивает, что США и НАТО должны учитывать беспокойство всех сторон, в том числе России.

Об этом говорится в заявлении государственного информагентства Китая Синьхуа по результатам разговоров лидеров США и КНР в пятницу, сообщает Укринформ.

«Китай не хочет, чтобы ситуация в Украине дошла до этого (до обострения. – Ред.). Китай поддерживает мир и выступает против войны. Это заложено в истории и культуре Китая», — заявил в этой связи Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что его государство выступает за соблюдение международного права и общепризнанных международных норм, включая Устав ООН. Он также отметил, что Китай выдвинул инициативу по оказанию Украине гуманитарной поддержки. В то же время лидер Китая сказал, что «все стороны должны совместно поддерживать Россию и Украину в диалоге и переговорах, которые принесут результаты и приведут к миру». В этом контексте Си Цзиньпин добавил, что США и НАТО должны вести диалог с Россией, «чтобы решить основную причину кризиса в Украине и уменьшить беспокойство в вопросах безопасности как России, так и Украины».

По сообщениям Белого дома, разговор глав Китая и США длился около двух часов. Один из главных вопросов переговоров касался агрессии РФ против Украины. По результатам переговоров в администрации США заявили о сохранении беспокойства, что КНР может оказать определённую поддержку России на фоне её вооружённого вторжения в Украину.

Как сообщала Одесса News, Президент США Джо Байден 17 марта заявил, что президент России Владимир Путин – кровавый диктатор и бандит.

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