В Украине — минута молчания памяти погибших в войне с Россией

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

По информации Офиса Генпрокуратуры, по состоянию на утро 18 марта погибли 109 детей и более 130 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14, и Херсонской областях – 14.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за три недели активной фазы войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

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