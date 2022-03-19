Открылся Староконный рынок в Одессе

Администрация ТЦ «Староконный» приняла решение об открытии рынка.

Предварительный график работы:

19 марта с 9:00-14:00

20 марта с 9:00-14:00

Последующий график работы рынка будет корректироваться в зависимости от ситуации в Одессе и Одесской области.

Ближайшие к Староконному рынку бомбоубежища находятся:

– ул. Градоначальническая, 22/3

– ул. Колонтаевская,52

Если вы на улице попали под артобстрел, миномётный обстрел или авианалёт, упадите на землю и закройте голову руками. Находитесь у любого выступа или углубления в земле. Оставайтесь в укрытии не менее 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза его восстановления.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod