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Открылся Староконный рынок в Одессе

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Администрация ТЦ «Староконный» приняла решение об открытии рынка.

Предварительный график работы:

  • 19 марта с 9:00-14:00
  • 20 марта с 9:00-14:00

Последующий график работы рынка будет корректироваться в зависимости от ситуации в Одессе и Одесской области.

Ближайшие к Староконному рынку бомбоубежища находятся:

– ул. Градоначальническая, 22/3
– ул. Колонтаевская,52

Если вы на улице попали под артобстрел, миномётный обстрел или авианалёт, упадите на землю и закройте голову руками. Находитесь у любого выступа или углубления в земле. Оставайтесь в укрытии не менее 10 минут после завершения обстрела, ведь существует угроза его восстановления.

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