7-9 июля жители 4-х регионов Одесской области могут реально влипнуть в плохую историю

Антитеррористический центр при Управлении СБУ в четырёх регионах Одесской области осуществляет обучение в условиях, максимально приближённых к реальным, включая возможное временное введение особого режима.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

«По 9 июля 2021 года, в рамках международных учений Sea Breeze-2021, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в области проводит масштабные контрдиверсионные тренировочные мероприятия в условиях, максимально приближённых к реальным, в Белгород-Днестровском, Измаильском, Болградском районах и городе Измаил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью учений является отработка алгоритма действий субъектов борьбы с терроризмом с использованием возможностей сводного подразделения противодействия диверсиям Anti-Sabotage group, сформированного в пределах контрдиверсионного компонента учений Sea Breeze-2021.

Во время тренировок в указанных районах области возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное.

Управление СБУ призывает жителей и гостей региона сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей, которые обещают не выходить за рамки действующего законодательства.

В сообщении также содержится просьба информировать по телефону «горячей линии» УСБУ в случае появления на территории области подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, органам государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей; выявление вблизи стратегических объектов беспилотных летательных аппаратов, подозрительных предметов или средств поражения.

Как сообщала Одесса News, учения СИ Бриз-2021 на территории южных областей Украины завершатся 10 июля.

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