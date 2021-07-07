Причинами и последствиями обвала дома на ул.Степовой в Одессе занялась полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства частичного разрушения многоквартирного дома на улице Степовой в Одессе, в результате которого погибла 83-летняя хозяйка одной из квартир.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что причинами обвала дома №34 на Степовой улице, произошедшего 6 июлям, занялась следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к разрушению крыши и гибели человека.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По сообщению спасателей, в доме было установлено разрушение межэтажного перекрытия в квартире на втором этаже на площади 20 квадратных метров. К ликвидации последствий ЧП от ГСЧС привлекались 24 спасателя и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

В Одесской мэрии Одессы сообщили, что обрушившийся дом был построен до 1917 года. В перечне аварийных или ветхих он не значится. Причиной обрушения мог стать возраст дома либо ненадлежащая эксплуатация владельцами, однако окончательный ответ даст экспертиза, — добавили в мэрии.

Одесса News сообщала в 2020 году о шести крупных обрушениях домов в Одессе: на Канатной, Польском спуске, Торговой, Среднефонтанской, Ясной и Манежной и в 2021 году — на Польском и Деволановском спусках, улицах Старопортофранковской (бывшая женская гимназия, а затем фабрика мороженого), Нежинской, Дерибасовской, Косвенной и Мечникова (Старопортофранковской).

Фото: ГУ ГСЧС, Отдел коммуникации полиции Одесской области

Видео:Нацполиция в Одесской области

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