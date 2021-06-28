На Косвенной в Одессе обвалилось здание

Вчера, 27 июня, в 20 часов 19 минут в Службу спасения «101» поступило сообщение о частичном обрушении неэксплуатируемого здания производственного назначения на улице Косвенной в Одессе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что взору прибывших на место вызова спасателей предстало частичное разрушение перекрытия второго этажа здания бывшего завода запорных изделий на площади 20 квадратных метров.

«Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытия на проезжую часть и тротуар сотрудниками ГСЧС с помощью автолестницы и специального оборудования, проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции для предупреждения дальнейшего обрушения», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что погибших и пострадавших нет.

К месту вызова приезжали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, 10 июня спасатели предотвратили обрушение конструкции на крыше жилого дома по улице Колонтаевской в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.