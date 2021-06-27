Африканка, якобы родившая 10 детей, не была беременна

Жительница Южной Африки, 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле, которая якобы родила сразу 10 детей, даже не была беременна.

Об этом сообщили власти южноафриканской провинции Гаутенг в Twitter.

В заявлении говорится, что 18 июня женщину госпитализировали и провели множество тестов для анализа её здоровья. Изначально её хотели оставить в больнице на 72 часа, но врачи приняли решение понаблюдать за ней в течение недели согласно закону о психическом здоровье.

«Практикующие врачи установили, что в последнее время Ситхоле не рожала детей. Также было установлено, что в последнее время она ни разу не была беременна», – говорится в сообщении.

Также ни одна больница региона не принимала у себя 10 детей подряд от одной женщины. И даже партнёр Госиаме Ситхоле заявил, что вживую никогда не видел хотя бы кого-то из этих детей, — пишет издание Гордон.

Кроме того, власти Гаутенга собираются подать в суд на журналиста сайта Pretoria News (входит в медиахолдинг Independent Group) Пита Рампеди, написавшего о «рождении 10 младенцев».

В своём письме к главному редактору Independent Media, который цитирует TimesLIVE, Рампеди извинился за репутационные убытки, которые эта история причинила группе, компании и его коллегам в целом.

Вместе с тем 26 июня Рампеди в своём Twitter заявил, что на основании его интервью, его личных наблюдений за Ситхоле, слов родственников и фото женщина была беременна. Он потребовал от правительства предоставить медицинские доказательства, опровергающие беременность и объясняющие её состояние здоровья.

Одесса News также не удержалась от соблазна поведать историю о рождении сразу десяти африканских младенцев — семерых мальчиков и трёх девочек. Это, как сперва считалось, был рекорд по количеству детей, родившихся за раз.

Кстати. На данный момент официальной рекордсменкой по количеству детей за раз считается американка Надя Сулейман – восемь детей. В этом году её рекорд побила жительница Мали Халима Сиссе, родившая девять детей, но её пока не внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

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