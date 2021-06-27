Одесская пятерня побывала в гостях у пожарников

Семейство одесситки, матери-героини Оксаны Кобелецкой побывали в гостях у спасателей.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области на своей странице в Facebook.

«Наша служба немного разбирается в героях, поэтому пройти в стороне героини-матери Оксаны Кобелецкой, которая воспитывает пятерню + ещё одну дочь, мы просто не смогли», — говорится в сообщении.

Сотрудники управления провели экскурсию по пожарной части и по залам музея пожарно-спасательного дела.

«Для такой необычной семьи спасатели провели экскурсию не только в пожарную часть, но и в музей пожарно-спасательного дела. Всё осталось целым — мы за это немного переживали», — с шуткой написали спасатели.

Как сообщала Одесса News, 30 июля 2020 года исполком Одесского горсовета принял решение «О предоставлении многодетной семье Кобелецкой О.В. квартиры № 269 в доме № 24 по ул. Героев обороны Одессы в г. Одессе».

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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