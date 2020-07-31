Семья одесских пятерняшек получила новую квартиру, пока на бумаге

30 июля исполком Одесского горсовета принял решение «О предоставлении многодетной семье Кобелецкой О.В. квартиры № 269 в доме № 24 по ул. Героев обороны Одессы в г. Одессе».

Это 4-хкомнатная квартира общей площадью 183 квадратных метра в Суворовском районе города.

Директор департамента финансов Светлана Бедрега проинформировала, что старшая девочка в этой семье уже закончила 1-й класс, а пятерняшкам исполнилось 4 года, поэтому они нуждаются в увеличении площади и улучшении квартирных условий.



Квартиру, которую семья занимала до сих пор, решено передать другой многодетной семье матери-героини.

Чиновница отметила, что город и в дальнейшем будет делать всё возможное, чтобы обеспечить необходимые жилищные условия для многодетных семей, насколько это будут позволять состояние бюджета и экономическая ситуация.

кстати. В Суворовском районе 234 семьи нуждаются в улучшении жилищных условий, в 47 из них насчитывается 5 и более детей.