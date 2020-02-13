В Одессе раскрыли мошенническую схему продажи недвижимости

Работники Киевского отдела полиции под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры № 1 задержали одного члена преступной группы, когда тот пытался с помощью поддельных документов продать квартиру одесситки за сумму более 300 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Задержанный — местный житель, 1995 года рождения. Его действия следователи квалифицировали как покушение на мошенничество. Мужчине уже объявили о подозрении по ч.3 ст.15 и ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Суда фигурант будет ждать под стражей, — рассказал и.о. начальника Киевского отдела полиции Вячеслав Барба. — Местонахождение сообщников задержанного устанавливается. Согласно действующему законодательству им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет».

Как сообщала Одесса News, полицейские разоблачили преступную схему продажи имущества Государственной судоходной компании Украины.