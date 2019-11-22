Разоблачена преступная схема продажи госимущества Судоходной компании

Полицейские разоблачили преступную схему продажи имущества Государственной судоходной компании Украины.

По предварительным данным, сумма ущерба может достигать нескольких десятков миллионов гривен, информирует Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

«По результатам комплекса процессуальных мероприятий сотрудники Главного следственного управления Нацполиции установили «схему», по которой были реализованы имущественные комплексы Государственной судоходной компании по цене, значительно ниже рыночной», — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, с целью погашения задолженности перед кредиторами часть имущества компании была выставлена на аукцион, в частности, объекты недвижимости вместе с земельными участками вдоль побережья Чёрного моря в Одессе. Однако во время размещения объявления о проведении торгов была указана лишь информация о сооружениях и их стоимости.

«Кроме того, стоимость объектов была указана ниже рыночной. Также у потенциальных участников были исключительно одни сутки, чтобы предоставить соответствующие заявки о своём участии. Такие условия аукциона противоречили нормам действующего законодательства», — подчеркнули в полиции.

В свою очередь, с победителями аукциона управляющий санацией заключил три договора купли-продажи объектов недвижимости без учёта имеющихся земельных участков.

В полиции подчеркнули, что земли, на которых находились сооружения и которые ранее были выделены в пользование госкомпании на основании решения Одесского исполнительного комитета, не были должным образом оформлены и зарегистрированы должностными лицами судоходной компании.

«Воспользовавшись этим фактом, коммерческие структуры обратились в органы исполнительной власти с заявлением о предоставлении данных участков в долгосрочную аренду. В дальнейшем в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество была внесена соответствующая запись. Таким образом, в результате заведомо противоправных действий управляющий санацией Государственной судоходной компании реализовал указанное выше имущество, чем был нанесён немалый ущерб», — уточняется в сообщении.

Окончательная сумма ущерба будет устанавливаться во время проведения досудебного расследования. С целью обеспечения возмещения убытков на объекты недвижимости и земельные участки наложен арест.

«21 ноября сотрудники Главного следственного управления Нацполиции… провели ряд санкционированных обысков по месту проживания фигурантов, в офисных помещениях товарной биржи и госкомпании», — добавили в полиции.

Установлено, что по юридическому адресу товарной биржи, которая организовывала проведение аукциона по продаже имущества госкомпании, находится совсем другая организация.

Процессуальные мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по нескольким статьям УК Украины: 190 (мошенничество), 191 (растрата имущества путём злоупотребления служебным положением, если она содеяна в особенно больших размерах или организованной группой), 358 (подделка документов), 364 (злоупотребление служебным положением) и 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).

Участникам сделки готовится подозрение по результатам анализа изъятых документов.