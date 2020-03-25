В Одессе неизвестные похитили женщину, полиция ввела план «Перехват».

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Отмечается, что полиция Одессы осуществляет комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию похитителей жительницы города, которую злоумышленники силой усадили в автомобиль в Малиновском районе и скрылись в неизвестном направлении.

«Около 10 часов в полицию поступило сообщение о похищении злоумышленниками на улице Тракторной женщины, которую неизвестные силой усадили в автомобиль и уехали в неизвестном направлении», — уточнила руководитель отдела коммуникаций НП Любовь Гордиевская.

«Правоохранители действуют согласно плану «Перехват», больше сведений пока не предоставляем», — добавила Гордиевская.

Как сообщала Одесса News, днями в Одессе правоохранители задержали группу «гастролёров» из Черкасской области по подозрению в серии имущественных преступлений на территории одесского региона.