По всей Украине вводят чрезвычайную ситуацию и продлевают карантин до 24 апреля

Кабинет министров ввёл положение чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Правительственный портал.

«Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней. Соответственно, все карантинные мероприятия также планируем продлить на 30 дней. Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но только консолидирует усилия в борьбе с коронавирусом», — сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что этот режим будет действовать до 24 апреля, но есть возможность его продления при необходимости или наоборот отдельно можно будет принять решение об отмене чрезвычайной ситуации.

Глава правительства отметил, что по состоянию в 13 регионах зафиксировано уже 113 лабораторно подтверждённых случаев заболевания, и количество случаев инфицирования будет увеличиваться, поэтому надо действовать.

Шмыгаль выложил соответствующую инфографику на своем канале в Телеграмм.



Дополнительно к этому решению Кабмин постановил: надлежащим образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств; привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы; все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию; оказывать помощь малозащищённым слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтёрских организаций к оказанию помощи.

Как сообщала Одесса News, в Одессе подтверждён первый случай в регионе инфицирования коронавирусом COVID-19.