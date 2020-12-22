В мире от коронавируса умерли 1 709 474 человека

По состоянию на утро 22 декабря в мире зафиксировано 77 740 380 случаев коронавируса, из них 1 709 474 смерти и 54 519 686 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За сутки зафиксировано 568 007 новых случаев, 9830 смертей, 430 006 выздоровевших.

В США на сегодняшний день зафиксировано самое большое количество больных в мире — 18 473 716, в частности, 326 772 не справились с вирусом и 10 802 496 выздоровели.

Индия с 10 075 422 случаями находится на втором месте антирейтинга, а Бразилия (7 264 221) — на третьем. Украина занимает 17-е место из 218 стран и территорий, охваченных вирусом.

Как сообщала Одесса News, страны-члены Евросоюза обеспокоены распространением нового штамма коронавируса в Великобритании.

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