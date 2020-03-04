Инфекционная больница Одессы закупает 10 тысяч тест-систем на выявление коронавируса

Одесская городская инфекционная больница, являющаяся базовым медицинским учреждением для диагностирования и лечения лиц с признаками инфицирования коронавирусом Covid-19, начала процедуру закупки через систему Prozorro 10 тысяч тест-систем на выявление коронавируса.

Информация об объявлении соответствующего конкурса опубликована на сайте закупок Prozorro.

«Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая инфекционная больница» Одесского городского совета закупит «быстрые (экспресс) тесты для диагностики коронавируса Covid-19″. Ожидаемая стоимость 3 миллиона 250 тысяч гривен. Размер минимального шага понижения цены — 0,10%», — говорится в документе.

Открытые торги по приобретению тест-систем на выявление коронавируса назначены на 18 марта.

Согласно технической документации, быстрые тесты для диагностики коронавируса Covid-19 будут осуществлять путём выявления антител (IgG и IgM) к SARS-CoV-2 в образцах (цельной крови, сыворотки или плазмы). Кроме тестов в инфекционку должны поставить тест-кассеты, индивидуально упакованные с осушителем, пипетки одноразового использования, растворитель и инструкцию по использованию на украинском языке.

Как сообщала Одесса News, глава облгосадминистрации Максим Куцый заявлял, что медики области готовы к возможному приёму и лечению больных коронавирусом. Медиками был согласован план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни. Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Больница Измаила готова к развёртыванию дополнительной госпитальной базы.

Главный врач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова уточнила, что больница имеет боксированное отделение на 65 коек, где можно разместить людей с сигнальными признаками инфицирования коронавирусом. Всего в медучреждении 420 коек, в том числе могут быть госпитализированы 205 пациентов в детском отделении больницы.

Кроме того, в инфекционной больнице есть отдельные помещения в боксированном отделении для изоляции и обсервации пациентов, а также реанимационное отделение для оказания помощи тяжелобольным. Эти помещения оснащены специальной системой вентиляции, а персонал боксированного отделения обеспечен защитной спецодеждой и комбинезонами. Персонал стационара также получил защитные очки, специальные медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты.