Одесская теннисистка во время карантина станет волонтёром

Теннисистка с мировым именем Даяна Ястремская во время карантина будет помогать одесситам, находящимся в зоне риска.

Как сообщает издание «Большой теннис Украины», народный депутат Александр Горенюк и благотворительный фонд «ДИЯ» Даяны Ястремской займутся организацией доставки продуктов питания пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям.

Даяна Ястремская и Александр Горенюк призывают одесситов объединиться и поддержать их инициативу.

«Привет, я Даяна Ястремская. Вирус — это не миф, не что-то далёкое и нас не касающееся. Люди преклонного возраста, пенсионеры, люди с инвалидностью, члены многодетных семей. Эти люди в зоне риска. Мы будем рады сотрудничать с одесситами, готовыми присоединиться к нашему штабу и вместе с нами доставлять продукты питания нуждающимся. Объединившись, Одесса с достоинством переживёт эти непростые дни», — сказала Ястремская.

Сообщается, что штаб помощи Александра Горенюка и Даяны Ястремской уже собрал 3 000 продуктовых наборов.

«Если у вас есть свободное время, транспорт, диплом психолога, любовь к родному городу и просто желание помогать — добро пожаловать», — отметили в штабе.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 22.00 31 марта в Украине зарегистрировано 645 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, в т.ч. 12 в Одесской области.