Одесский лабцентр обеспечен месячным запасом тестов

Лабораторные центры обеспечены месячным запасом тестов для выявления COVID-19.

Об этом 7 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Что касается тест-систем, то все лабораторные центры обеспечены месячным запасом (для работы — ред.) при полной загруженности. Это тот уровень, который мы держим. Мы чётко знаем, если где-то возникает проблема — каким образом мы очень быстро доставляем туда тест-системы, чтобы это никоим образом не отразилось на наших пациентах. Мы готовимся и ко второй волне», — сказал Степанов.

По его словам, если в начале марта ПЦР-тестирование делали только три лабораторных центра по всей Украине, то сейчас лабораторий, которые диагностируют COVID-19, насчитывается 82.

По состоянию на 8 июля в Одессе за последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели шесть жителей Одессы, в числе которых три женщины в возрасте от 31 года до 65 лет, а также трое мужчин возрастом от 44 до 69 лет.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 8 июля в Одессе лабораторно подтверждены 425 случаев COVID-19 (+13 за сутки).

Утром на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находились 49 пациентов с диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 27 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице семь человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости кислородной поддержки, три пациента получают дыхательную СИПАП-терапию без использования аппаратов ИВЛ. Также 39 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — мальчик в возрасте 1 год 6 месяцев находится дома на самоизоляции, также болеют оба его родителя. Девочка возрастом 8 месяцев в связи с улучшением состояния выписана из инфекционной больницы домой под наблюдение педиатра. Ещё шесть детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 290 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 125 одесситов.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 8 июля в Одесской области подтверждено 1 984 случая заболевания короновирусом COVID-19, т.е. за сутки к числу больных прибавилось ещё 65 человек.