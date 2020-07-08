В Одесской области работает Программа медицинских гарантий

В Одесской области уже 3 месяца в полном объёме работает Программа медицинских гарантий (ПМГ), по которой пациенты получают медицинскую помощь, оплачиваемую медучреждениям Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Для пациентов она является бесплатной.

Одесская область — на 5-м месте по количеству выплат учреждениям, которые оказывают специализированную медицинскую помощь: 90 учреждений получили 736 775 189 грн. Больше всего средств среди специализированных медицинских учреждений области по договору уже получил Одесский онкодиспансер — почти 80 млн гривен за 3 месяца. Общая сумма договора диспансера с НСЗУ на 9 месяцев 2020 года составляет 259 млн грн. Это в 5 раз больше медицинской субвенции прошлого года. В 2019 году финансирование онкодиспансера составляло 51,3 млн грн.

Право получать средства от государства за оказание медицинской помощи пациентам получили и частные учреждения. Так, в Одесской области 3 частных медицинских учреждений заключили договор с НСЗУ. В этих заведениях пациенты бесплатно могут получить такие услуги в рамках Программы медицинских гарантий, в частности, лечение инфаркта (частными учреждениями Одессы выполнено 11 стентирований в мае по ПМГ), инструментальное выявление онкологии, медицинская реабилитация пациентов с поражением нервной системы и поражением опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в Одесской области 9 заведений, где могут бесплатно пациенту с инсультом провести компьютерную томографию (КТ): областная клиническая больница, городские больницы №№1,10,11, Беляевская, Любашевская, Подольская, Арцизская ЦРБ, Белгород-Днестровская городская больница. Год назад такую возможность имели только 2 заведения в Одесской области.

Алёна Горошко, директор Департамента заказа медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ, считает, что «программа медицинских гарантий приближает нас к универсальному медицинскому охвату — делает медицинскую помощь более доступной для пациента и защищает его от катастрофических расходов на лечение из собственного кармана. Реформа даёт возможность пациенту выбирать лечение в лучших, на его взгляд, медицинских учреждениях, а также лечиться в частных заведениях за государственные деньги».

Сергей Горищак, директор КНП «Детская поликлиника» говорит, что «изменения происходят для того, чтобы пациенту стало проще получить медицинскую помощь — вводятся чёткие правила и гарантии. Пациент может свободно выбирать врача, а медики, в свою очередь, получили стимул быть ориентированными на потребности людей. Как меняется система в интересах пациентов, почувствовали те, кто выбирает лечение в нашем медучреждении, потому что те, кто находится в системе наших координат, получат нужное внимание».

Интересно мнение и другого специалиста — Светланы Галич, акушера-гинеколога, профессора, доктора медицинских наук: «Я работаю в первом роддоме Одессы… С 1 апреля мы предоставляем родовспоможения по договору с НСЗУ. Поэтому из опыта могу с уверенностью сказать, что наши пациентки уже почувствовали изменения .. Ведь для них роды являются бесплатными. как нормальные, так и осложнённые. Да и у меня, как у врача, есть всё необходимое, чтобы предоставить качественную медицинскую помощь. Теперь мы можем не волноваться, когда у пациентки нет средств на медикаменты».

Теперь каждая пациентка может свободно выбирать любое заведение для родов, имеющее договор с НСЗУ. Однако, заведение может и отказать в предоставлении помощи пациентке, которая требует высокоспециализированной помощи, не предусмотренной в этом заведении. Например, если у пациентки есть сопутствующая соматическая патология- заболевания сердца, сахарный диабет и тому подобное. Такие пациентки направляются в областной перинатальный центр. Медицинские показания сейчас — единственное основание для отказа и отсылку в другое учреждение.