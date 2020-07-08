У кого в Одессе и пригородах 9-10 июля не будет воды

В ночь на 10 июля будет прекращена подача воды в трёх районах Одессы и пригородах.

Об этом предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что водоснабжение будет прекращено в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ в машинном зале ВНС «Южная».

С 23:30 09 июля до 07:30 10 июля будут остановлены насосные станции «Главная» и «Южная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям следующих районов Одессы и пригорода:

Приморский

Малиновский

Киевский

пос.Червоный Хутор

ж/м «Радужный»

ж/м «Совиньон 1-5»

ЖКП «Таирово».

Отключение не затронет — ж/м «7-е небо», Заставу, Ленпосёлок, Слободку.

Также сообщается, что из-за проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 300 мм 9 июля с 09:30 до 22:30 будет прекращена подача воды потребителям улиц Семёна Палия, 73-79, и . Марсельская, 32а, 32б, 32/2, 32/3, 33.



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