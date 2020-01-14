Кто в Одессе 15 января останется без воды

В связи с необходимостью проведения работ по замене задвижки диаметром 600 мм по ул.Семёна Палия, 25 в Одессе 15 января будет прекращена подача воды некоторым потребителям города.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что воды не будет в этот день с 09:00 до 22:00 у потребителей по таким адресам:

— ул. Крымская, 56-70,

— ул. Семёна Палия, 80-96, 25, 103-В, 141-151

— ул. Академика Заболотного, 35-55

— ул. Марсельская, 35-37

— ул. 40 лет Обороны Одессы, 8

— Десантный бульвар, 1-3, 2-18

— Южная дорога, 5а;

— с. Крыжановка, 1-3 (Лиманский район).

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