Половина жителей Черноморска из-за прорыва трубы остались без воды

В Черноморске Одесской области из-за прорыва трубы без водоснабжения осталась половина жителей города.

Об этом в Facebook сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев.

«У нас прорыв пятисотки трубы. За эти выходные мы уже имели 5-6 прорывов. Приблизительно у половины города не будет сейчас воды, но ремонтные работы уже начались», — сообщил Гуляев.

Мэр пообещал, что более подробную информацию предоставит вечером. Если с восстановлением водоснабжения возникнут задержки, в городе будут работать машины по развозу технической воды.

Как сообщала Одесса News, в этом году пляжи Черноморск будут снова закрыты для купания.

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