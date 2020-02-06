В Украине повысили тарифы на холодную воду, Одесса — не исключение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 компаний.

Соответствующие материалы к заседанию, которое состоялось 4 февраля, обнародованы на сайте НКРЕКП.

Как следует из материалов, повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод произойдёт практически во всех регионах Украины, для 43 предприятий, согласно поданным ими заявлениям.

При этом тарифы на водоснабжение, в зависимости от региона, вырастут на 15-20%.

В частности, филиал «Инфоксводоканал», обслуживающий Одессу и соседние населённые пункты, также поднял цены на воду. Теперь кубометр холодной воды будет стоить 14,47 грн с НДС (было 11,82 грн). Тариф на водоотведение составит 12,25 грн с НДС (было 10,8 грн).

Как утверждают в водоснабжающих компаниях, поскольку цены на горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению финансово-экономического состояния их предприятий.

Необходимость повышения тарифов объясняют также увеличением уровня минимальных социальных гарантий для расчёта уровня зарплат работникам этих предприятий. Хотя средняя зарплата в «Инфоксводоканале», например, выросла после утверждения прошлых расценок с 8 678 грн до 12 709 грн. Кроме того, в тарифе учтена прибыль в размере 90 млн, которую рассчитывает получить компания, чтобы направить эти деньги на реализацию инвестиционной программы.

Новый тариф будет единым для всех категорий потребителей, в том числе и в многоэтажках.