Кому в Одессе 6 февраля отключат свет

На 6 февраля в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения жилых объектов.

Об этом сообщили в облэнерго.

Отмечается, что с 9:00 до 19:00 света не будет в домах по следующим адресам:

— ул. 1-я линия, 18б;

— 2-й переулок Марии Демченко, 4/3, 4/6, 4/1, 3/3, 4/2, 4/10, 4/7, 4/5;

— ул. Аграрная, 11, 21, 25, 27;

— Академика Вавилова, 22, 4/2, 32, 26б, 20б, 24, 28, 28б, 20в, 26, 20, 20а, 30, 18а, 18, 26а, 4/1, 24а;

— Академика Вильямса, 43, 3/14;

— Весенняя, 2а, 5, 1а, 1, 2, 7, 9, 11, 40;

— Марии Демченко, 2/9, 2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 2/5а, 2/5, 2/7, 5/9, 211г, 3/10, 3/9, 2/1, 3/7, 3, 2/8, 3/1;

— Николая Огренича, 1/1а, 1/1б, 1/1в, 1/1г, 1/1д, 6а, 6б, 1/3а;

— Николая Стражеско, 36/38, 3, 16, 18, 38, 20/22, 10, 12, 14;

— Педагогическая, 46, 46а, 46а;

— Светлая, 18/21б;

— Таирова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 46, 48, 50, 52;

— Яблоневая, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19/21, 1а, 5/7, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35.

До 17:00 будет прекращено электроснабжение на просп. Добровольского, 128 и 130.