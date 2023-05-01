ДТЭК в Одессе 1 мая проводит ремонтные работы. У кого нет света и когда он будет

ДТЭК «Одесские электросети» 1 мая проводит плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов.

Отмечается, что в зоне Южных РЭС работы продлятся до 16 часов на Люстдорфской дороге, а до 17 часов — по таким адресам: Академическая, Академический пер., Баштанная, Огородная, Достоевского, Куприна, Репина, Фонтанский спуск. Около 19 часов энергетики общают свет в домах по адресам: 1-3 линия 6-й ст.Люстдорфской дор., 1-й Офицерский пер., Ак.Глушко, Г.Петрова, Долгая, Космонавтов, Левитана, Ливерпульский пер., Люстдорфская дор., Офицерская, Рыбацкий пер., С. Яхненко, Тульская.

По Северным районным сетям до 17 часов не будет света на ул. Добровольского, а до 19.00 — по адресам: ул. Гладкова, Л.Симиренко, Республиканская, Тепличная, Хаджибейская дор.

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