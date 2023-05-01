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«Нафтогаз» оставил цену на газ для населения неизменной ещё на год

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Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» ещё на год, его цена и дальше будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Цена на газ для бытовых клиентов остаётся неизменной. Это решение было принято с учётом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне”, – отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Отмечается, что «Нафтогаз» бесперебойно и стабильно снабжает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом «Фиксированный». Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 года включительно.

Кстати, на прошлой неделе «Укртрансгаз» начал закачивать газ в подземные хранилища для следующего отопительного сезона.

Как сообщала Одесса News, поставщик последней надежды – газоснабжающая компания (ГК) «Нафтогаз України» проинформировала 17 августа 2022 года, что цена на газ для населения не изменится до конца отопительного сезона — 1 мая 2023 года.

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