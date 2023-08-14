В подземные хранилища Украины уже закачали 12,3 миллиарда кубометров газа

По состоянию на август в подземные хранилища закачано более 12,3 млрд. кубов газа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По словам главы министерства Германа Галущенко, добыча и закачка газа в украинские подземные хранилища происходят по наработанному графику, более того — Украина наращивает темпы добычи.

«Это даёт уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объём газа будет закачан в хранилища. Также благодаря тому, что растёт уровень доверия стран–партнёров к Украине, увеличивается и объём закачки газа от нерезидентов», – отметил министр.

Он добавил, что для того, чтобы европейские компании закачивали газ в украинские хранилища, была проделана большая работа по их сертификации.

«Каждый отопительный сезон в условиях войны становится сложнее предыдущего, но мы понимаем, что пройдём его, в частности, благодаря работе энергетиков и работников газовой отрасли. В этих условиях их труд приобретает ключевое значение», — резюмировал министр энергетики.

Как сообщала Одесса News, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продлила действие тарифного плана «Фиксированный» до 1 мая 2024 года; его цена и дальше будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС).

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