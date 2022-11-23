23 ноября в Одесской области будут проводиться экстренные отключения света

23 ноября в Одессе и области будут проводиться экстренные отключения света.

Об этом сообщается на официальном сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Отмечается, что составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают всё возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod