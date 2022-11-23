В Севастополе вновь переполох — над городом летали дроны

Во вторник, 22 ноября, в небе над Севастополем и Донузлавом во временно оккупированном Крыму летали дроны, российские оккупанты открыли по ним плотный огонь.

Об этом сообщил в Теlegram глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«С наступлением вечера в оккупированном Крыму снова переполох — в небе над Aqyar/Севастополем и Doñuzlav/Донузлавом (близ Kezlev/ Евпатории) были замечены дроны, по которым российскими оккупантами был открыт плотный огонь средствами противовоздушной обороны», — написал глава Меджлиса.

Он добавил, что при этом в Севастополе было приостановлено движение пассажирского морского транспорта.

В местных телеграм-каналах утверждается, что эта атака дронами больше выглядит как разведка, направленная на выявление всех точек с целью подготовки и реализации серьёзного штурма военных объектов в Крыму.

Как информирует Телеграм-канал «Крымский ветер», «из Севастополя наши подписчики массово сообщают о нескольких мощных взрывах, также был слышен пуск ракеты, предположительно в районе мыса Фиолент», — говорится в сообщении. Кроме того, в Севастополе были слышны автоматные очереди.

«Ориентировочно в районе балки Бермана пролетал беспилотник. Также есть информация, что он сбит в р-не 9-го километра Балаклавского шоссе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что озарилось небо от взрывов в районе села Уютное.

Ранее Рефат Чубаров призвал россиян, незаконно поселившихся во временно оккупированном Крыму, срочно покинуть полуостров.

Как сообщала Одесса News, в оккупированном Россией Севастополе утром 29 октября также были слышны взрывы.

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