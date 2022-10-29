В Севастополе, оккупированном Россией, утром были слышны взрывы

В оккупированном Россией Севастополе утром 29 октября были слышны взрывы.

Об этом сообщило российское государственное пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, который утверждал, что корабли Черноморского флота «отбивали атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены».

Позже ТАСС сообщил, что в Севастополе не ходят паромы и катера, движение между районами возможно только на автобусах.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что по данным их источников, в Севастополе подорван склад. Позже проинформировал, что у берегов Севастополя произошёл ещё один взрыв.

«Наши источники сообщают, что российские военные стреляли по подводному дрону», – говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушную тревогу в Севастополе не объявляли.

Как сообщала Одесса News, в России продолжают настаивать, что Крымский мост был якобы подорван при помощи взрывчатки, попавшей в Россию через несколько стран из Одессы, и допускают, что для этого могло использоваться судно, вышедшее из порта в рамках «зерновой сделки».

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