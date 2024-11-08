В Чёрном море горит газ из скважин возле захваченных россиянами буровых установок

В Чёрном море от западного побережья временно оккупированного Крыма до острова Змеиный более двух лет горит газ из скважин, появляются новые очаги пожаров.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований, ссылаясь на данные спутника Sentinel-2.

«…рядом с выкраденными РФ украинскими буровыми установками и блок-кондукторами на шельфе Чёрного моря непрерывно уже больше двух лет горит вытекающий из скважин газ, а также появляются новые «горячие» очаги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 30 октября столбы дыма зафиксировали на четырёх из 14 объектов, а самое длинное пламя — с июня 2022 года.

«Уже третью осень расположенный примерно в 50 километрах восточнее острова Змеиный один из трёх блок-кондукторов на Одесском газовом месторождении больше напоминает «вечный огонь», — отметили в Центре журналистских расследований.

Речь идёт также о том, что соседняя морская ледостойкая стационарная платформа начала дымить 10 августа, и это произошло тогда, когда ВМС ВСУ во взаимодействии с ГУР МОУ нанесли ракетный удар по одной из захваченных россиянами морских платформ.

Акцентируется внимание, что третий горящий очаг возник в первой декаде августа, когда занялась одна из трёх платформ, установленных ближе к западному побережью Крымского полуострова.

Пожар на соседней платформе начался на днях – спутник зафиксировал столб дыма 30 октября.

После украинских ударов компания «Черноморнефтегаз», контролируемая оккупационными властями Крыма, объявила о прекращении эксплуатации месторождений, что уменьшило добычу полезных ископаемых во временно оккупированном Крыму на 28,1%.

Как сообщала Одесса News, подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Чёрном море.

Фото: apps.sentinel-hub.com

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