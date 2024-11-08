ПВО Украины с вечера 7 ноября уничтожила 62 вражеских беспилотника и 4 ракеты

С 18 часов 7 ноября враг нанёс удар по Украине баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Курска, Приморско-Ахтарска, Орла РФ, Чауды (Крым).

Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине и Сумщине, — информирует Воздушное командование ВСУ.

«Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

«26 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины. Один – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается. В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей на Одесщине, Харьковщине, Сумщине и Хмельнитчине», — информируют в ВС ВСУ.

Одесса News сообщала, что в ночь 8 ноября враг атаковал дронами Одессу и Одесский район, значительно повреждена одна из старейших школ Одессы — лицей №125. Выбиты стёкла в окнах, уничтожены мебель и двери, повреждена крыша и система отопления. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. Один человек погиб, 9 пострадавших.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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