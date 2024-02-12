Боевые потери врага составили около 395 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 12 февраля 2024 годов ориентировочно составили 395 990 (+790 за последние сутки) человек.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили танков ‒ 6416 (+10) ед., боевых бронированных машин ‒ 11977 (+21) ед., артиллерийских систем – 9481 (+6) ед., РСЗО – 981 ед., средств ПВО ‒ 666 ед., самолётов – 332, вертолётов – 325, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45), крылатых ракет ‒ 1882 (+1), корабли/катера ‒ 24, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 12599 (+7) ед., специальной техники ‒ 1514 (+1).

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что 9 февраля Украина и Россия провели очередной, 51-й по счёту обмен военнопленными. Домой вернулись 100 украинских военных.

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