Россия за время «СВО» потеряла более 475 тысяч своих солдат

За 803 дня так называемой специальной военной операции в Украине Россия потеряла ориентировочно 475 300 военнослужащих. Только за последние сутки потери оккупантов на фронте составили 1040 человек.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

За время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили вражеских танков 7389 (+5 за прошедшие сутки), боевых бронированных машин ‒ 14213 (+34), артиллерийских систем – 12250 (+38), РСЗО – 1057, средств ПВО ‒ 791 (+1), самолётов – 349, вертолётов – 325, БпЛА оперативно-тактического уровня – 9683 (+47), крылатых ракет ‒ 2148, корабли/катера ‒ 26, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 16477 (+59), специальной техники ‒ 2008 (+6).

Одесса News сообщала, что в действительности происходит на фронте по информации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy