Глава Центральной избирательной комиссии страны-агрессора России Элла Памфилова объявила 8 февраля на заседании ЦИК, что россияне будут выбирать президента из четырёх кандидатов.

Об этом сообщил «Интерфакс».

Памфилова объяснила, что в бюллетенях будут указаны:

нынешний президент Владимир Путин; глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий; вице-спикер Госдумы РФ, член партии «Новые люди» Владислав Даванков; депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Выборы президента РФ намерены проводить в течение трех дней – с 15-го по 17 марта 2024 года.

Ранее ряду желающих баллотироваться в президенты России в такой возможности отказали. Так, в ноябре 2023 года о намерении баллотироваться заявил из СИЗО российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). После этого его арест продлили ещё на полгода, а позже отправили за решётку на 4 года по обвинению в экстремизме.

23 декабря ЦИК отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению на выборы президента журналистки Екатерины Дунцовой. «Комиссия нашла в заявлениях 20% членов группы 100 ошибок (а также посчитала подозрительной подпись, похожую на кота)», – писал и СМИ.

8 февраля 2024 года ЦИК РФ отказала в регистрации Борису Надеждину, признав недействительными более 9 тыс. подписей, собранных в его поддержку. В последние годы Надеждин активно выступал в роли эксперта в политических ток-шоу на российских телеканалах, где ему отводили роль оппонента для битья от либералов.

Одесса News информировала о заявлении в феврале 2024 года Путина о планах интегрировать оккупированные территории Украины в состав РФ в течение последующих шести лет, что указывает на долгосрочность его намерений.

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