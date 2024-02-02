Путин заявил о планах РФ интегрировать оккупированные территории в течение 6 лет

Президент России Владимир Путин заявил о планах интегрировать оккупированные территории Украины в состав РФ в течение следующих шести лет, что указывает на долгосрочность его намерений.

Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW), — сообщает Укринформ.

Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределённых «ключевых областях» до 2030 года, что свидетельствует о том, что Россия начинает реализацию долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок, говорится в отчёте ISW.

Кроме того, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на оккупированных территориях и отметил, что субъекты РФ наладили патронатные сети с оккупированными регионами Украины.

Ранее Путин, как кандидат в президенты страны-агрессора РФ и действующий глава государства на встрече с доверенными лицами рассказал о желании Кремля создать «демилитаризированную линию» с Украиной. Его цитирует российский «Интерфакс».

По словам Путина, демилитаризированная линия с Украиной «должна быть на таком удалении», чтобы дальнобойное оружие, которое есть на вооружении ВСУ, не достигало территории страны-оккупанта.

Он утверждает, что российские оккупационные войска сейчас «отодвигают противника от жизненно важных населённых пунктов РФ».

«Так и будем делать… Будем отодвигать», – добавил глава страны-оккупанта.

Одесса News информировала, что Путин в январе 2024 года назвал незаконно оккупированные территории Украины «завоеваниями» России.

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