72 дня войны: потери врага в живой силе составляют 24 900 человек

Вооружённые силы Украины с 24 февраля по 6 мая ликвидировали около 24 900 (+200 за последние сутки) российских военных.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Facebook.

Также уничтожено вражеских танков 1110 (+8) единиц, боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35), артиллерийских систем – 502 (+3), РСЗО — 171 (+2), средств ПВО — 83 (+0), самолё тов – 199 (+3), вертол ётов – 155 (+0) ), автомобильной техники и автоцистерн — 1926 (+19), кораблей/катеров — 11 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12), специальной техники – 38 (+0), крылатых ракет – 90 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях. Данные уточняются, отметили в Генштабе.

Как сообщала Одесса News, Россия за последние сутки войны с Украиной потеряла ещё один военный корабль — фрегат «Адмирал Макаров».

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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